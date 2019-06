H "απρέπεια" του Tραμπ στο Μπάκινχαμ: Το παρασκήνιο του δείπνου με την Βασίλισσα

Δεκαεννέα μπάτλερ, μια στρατιά από σεφ, δεκαέξι γαλαζοαίματοι και ένας Αμερικανός πρόεδρος σε μια βραδιά που συζητήθηκε πολύ - Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μελάνια, οι... αποστάσεις της Ελισάβερ και το faux pas του Τραμπ

Δεκαεννέα μπάτλερ, μια στρατιά από σεφ, δεκαέξι γαλαζοαίματοι και ένας Αμερικανός πρόεδρος. Με αυτήν την φράση περιγράφει η Daily Mail το χθεσινό δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ με την Βασίλισσα Ελισάβετ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Η υπερπολυτελής βραδιά «σημαδεύτηκε» από μια (πιθανή) παραβίαση του πρωτοκόλλου εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου αλλά και από την εμφανή πρόθεση της Ελισάβετ να κρατήσει αποστάσεις από τις πολιτικές Τραμπ, που περιστρέφονται γύρω από το μότο «Πρώτα η Αμερική».

«Αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις στον 21ο αιώνα. Η επέτειος της D Day υπενθυμίζει σε όλες τις χώρες μας τι έχουμε επιτύχει από κοινού. Μετά τις κοινές θυσίες του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν με άλλους συμμάχους για να δημιουργήσουν διεθνή θεσμικά όργανα, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ η φρίκη του παρελθόντος. Καθώς ο κόσμος έχει αλλάξει, θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί για τον τελικό στόχο αυτών των δομών: ότι τα έθνη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την ειρήνη που έχει κερδηθεί σκληρά», ανέφερε μεταξύ άλλων η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Βασίλισσα επιφύλαξε την θερμότερη υποδοχή στον Αμερικανό πρόεδρο, τη σύζυγό του Μελάνια και τη συνοδεία τους, που έφτασαν εχθές στην χώρα της εν μέσω μιας έντονης πολιτικής κρίσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του, και τέσσερα από τα πέντε παιδιά του (Ιβάνκα, Ερικ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Τίφανι) απόλαυσαν την μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να επίσημος επισκέπτης στη Βρετανία. Ένα δείπνο στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, συντροφιά όχι με ένα-δύο, αλ λά με δεκάξι μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.

‘Tonight we celebrate an alliance that has helped to ensure the safety and prosperity of both our peoples for decades, and which I believe will endure for many years to come.’



Read The Queen’s #USStateVisit speech in full at: https://t.co/i32F05SXp5