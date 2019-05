Σοκαριστική επίθεση στη Βρετανία, έριξαν ηλικιωμένη στο έδαφος για να της πάρουν τα βραχιόλια

Σοκαριστική επίθεση δέχθηκε μια ηλικιωμένη στη Βρετανία, την οποία επίδοξος κλέφτης έριξε στο έδαφος κι έσυρε για να της πάρει τα χρυσά βραχιόλια της.



Η αστυνομία του Greater Manchester έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, με τη στιγμή της επίθεσης κατά της 70χρονης, που έγινε στις 9 Μαΐου το μεσημέρι, στην περιοχή Fallowfield.



Ο ύποπτος κατεβαίνει από το ποδήλατό του και φαίνεται να αρπάζει τη γυναίκα, η οποία εκείνη την ώρα κοιτούσε αν είχε αδειάσει ο κάδος των απορριμμάτων.

Διερχόμενος οδηγός ταξί είτε το περιστατικό, έκανε δεξιά και σταμάτησε το ταξί του και κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος όμως το έσκασε με το ποδήλατό του. Σύμφωνα με τις περιγραφές ήταν λευκός, αδύνατος και γύρω στα 20.



Τελικά, δεν κατάφερε να κλέψει τίποτα από το θύμα του.



«Ήταν μια σοκαριστική επίθεση σε βάρος μιας ηλικιωμένης, που έγινε μέρα μεσημέρι και σε κοινή θέα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον οδηγό ταξί, τα αντανακλαστικά του δεν επέτρεψαν στον δράστη να κλέψει τίποτα» ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, καλώντας όποιον έχει περισσότερες πληροφορίες ή είδε τον δράστη να βοηθήσει στην έρευνα.

