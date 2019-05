Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας έξω από τον Λευκό Οίκο. Βίντεο-σοκ

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο και μέχρι στιγμής είναι άγνωστος ο λόγος της πράξης του, καθώς και η κατάσταση της υγείας του.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, την ώρα που στο Twitter ήδη έχουν κυκλοφορήσει οι πρώτες εικόνες.

Οι αρχές του Εθνικού Πάρκου και η αστυνομία του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Ellipse κοντά στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον, μια δημοφιλή για τους τουρίστες περιοχή, σύμφωνα με ένα μήνυμα στο Twitter.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μετά τη 12η Απριλίου, όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο μπουφάν του έξω από την περίφραξη του Λευκού Οίκου.

Σοκάρουν οι εικόνες από τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Στο βίντεο που ακολουθεί, θα δείτε τον άνδρα να περπτά στο γρασίδι κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον με τους αστυνομικούς να σπεύδουν με πυροσβεστήρες να σβήσουν τη φωτιά.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.