Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Οχάιο - 1 νεκρός και 35 τραυματίες

Ανεμοστρόβιλοι ισοπέδωσαν κτίρια και ολόκληρες γειτονιές στο Ντέιτον του Οχάιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, ενώ οι αρχές χρειάστηκε να στείλουν ακόμη και εκχιονιστικά μηχανήματα στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια που είχαν καλύψει τους κεντρικούς δρόμους.

Τουλάχιστον ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Ντέιτον και άλλοι δύο τα περίχωρα της πόλης, μεταξύ αυτών ένας στην αεροπορική βάση Ράιτ-Πάτερσον, στο ανατολικό τμήμα, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ένας 81χρονος σκοτώθηκε στη Σελίνα, μια μικρή πόλη σε απόσταση 105 χιλιομέτρων βόρεια του Ντέιτον, όταν ανεμοστρόβιλος παρέσυρε ένα όχημα και το έριξε στο σπίτι του, εξήγησε ο δήμαρχος της πόλης Τζέφρι Χέιζελ σε μια συνέντευξη τύπου σήμερα. Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι τρεις εξ αυτών σοβαρά.

Περισσότεροι από 35 άνθρωποι στην πόλη του Ντέιτον και στα περίχωρά της μεταφέρθηκαν με τραύματα, κυρίως ελαφρά, εξήγησε η Ελίζαμπεθ Λονγκ, μια εκπρόσωπος τύπου των υπηρεσιών υγείας του Κέτερινγκ.

«Διαθέτουμε ένα φοβερό σύστημα προειδοποίησης στην περιοχή» πρόσθεσε η Λονγκ.

Εξήντα χιλιάδες και πλέον σπίτια και επιχειρήσεις στο Οχάιο βυθίστηκαν στο σκοτάδι χθες το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.US και αξιωματούχοι συνέστησαν στους πολίτες να βράσουν νερό, λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο υδροδότησης.

Το εύρος της καταστροφής στο Οχάιο δεν έχει προς το παρόν αποσαφηνιστεί.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω της όλης κρίσης. Μιλάμε για χάος» είπε μια τηλεφωνήτρια του Γραφείου Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών στην κομητεία Μοντγκόμερι.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης ότι μέλη των σωστικών συνεργείων πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα σε συνοικίες του Ντέιτον, αναζητώντας τυχόν τραυματίες.

Χρήστες του Twitter ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες με συντρίμμια που πετούν στον αέρα και κατεστραμμένα τροχόσπιτα και αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προβάλλουν πλάνα με εκχιονιστικά μηχανήματα που απομακρύνουν τα χαλάσματα από τον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 75, στα βόρεια περίχωρα της πόλης.

This drone video shows the path of destruction left behind in Ohio after a suspected tornado touched down Monday night in the city of Celina. https://t.co/VzjLmlilmd pic.twitter.com/GSLZOdngsn