Σάλος στην Βρετανία: Ριάλιτι προβάλει την σχέση 16χρονης με 44χρονο

Σαλο έχει προκαλέσει η απόφαση ενός ριάλιτι στην Βρετανία να προβάλει την σχέση μιας 16χρονης με έναν 44χρονο.

Το Channel 5 δέχεται επικρίσεις μετά την προβολή του επεισοδίου για το ριάλιτι «έρωτας με διαφορά ηλικίας».

Το κανάλι συγκεκριμένα δημοσίευσε στο Twitter ένα κομμάτι του επεισοδίου που προβλήθηκε τον Νοέμβριο για να ανακοινώσει ότι η σειρά επιστρέφει τον Ιούνιο.

Το επεισόδιο δείχνει τον έρωτα του 44χρονου Άντι Τελφορντ ενός οδηγού λεωφορείο που γνώρισε την Μπεθ όταν ήταν παιδί καθώς διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την μητέρα της.

Όταν η Μπεθ έγινε 16 έδειξε ερωτικά συναισθήματα για τον Άντι, ο οποίος ανταποκρίθηκε και έτσι παντρεύτηκαν και απέκτησαν τρία παιδιά. Ωστόσο αναγκάστηκαν να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή για να του φύγει η «ρετσινιά» του παιδόφιλου.

Οι χρήστες των social media αντέδρασαν επικρίνοντας το κανάλι, ότι «αθωώνει» αυτό τον άντρα.

«Είναι τρελό που το προβάλλετε αυτό. Είναι απαράδεκτο να εμφανίζετε ως φυσιολογική τη συμπεριφορά μεσήλικων «αρπακτικών» και να παρουσιάζετε την ανάρμοστη σχέση τους με ανήλικα κορίτσια ως ρομαντική ιστορία», έγραψε ένας χρήστης.

"16-44... It's a big gap." But this didn't stop Andy and Beth from giving #AgeGapLove a go. pic.twitter.com/3pAgLVRgPE