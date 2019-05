Έκρηξη στην Λυών. Επτά τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε στον κεντρικό πεζόδρομο στην πόλη Λιόν μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Άγνωστη παραμένει ακόμη η αιτία της έκρηξης ενώ σύμφωνα με το Reuters ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μη θανατηφόρα επίθεση».

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ η έκρηξη προήλθε από παγιδευμένο πακέτο.

#Update: Just in - Pictures of the scene at the French city of #Lyon when a alleged Self improvised Explosive device exploded with screws nails and bolts, leaving 6 people injured. #France pic.twitter.com/P8cBsgOoxY