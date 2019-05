Συναγερμός στο κέντρο του Λονδίνου εξαιτίας ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός στην περιοχή του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο για «ύποπτο αντικείμενο».

Τους δρόμους πέριξ του Γουάιτχολ, της κύριας δηλαδή οδού που ξεκινά από την πλατεία Τραφάλγκαρ μέχρι το Κοινοβούλιο (Γουέστμινστερ), έκλεισε η αστυνομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία με μήνυμά της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter κάνει λόγο για ύποπτο αντικείμενο ενημερώνει ότι η αστυνομία σπεύδει στο σημείο και ευχαριστεί τους πολίτες για τη συνεργασία και την υπομονή τους.

Όπως σημειώνεται, ήδη στο σημείο, βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις απαραίτητες έρευνες.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience