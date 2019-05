Αυστηρό και παράλληλα απειλητικό μήνυμα κατά του Ιράν έστειλε με tweet ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν το Ιράν θέλει να πολεμήσει, αυτό θα είναι το επίσημο τέλος του Ιράν. Ποτέ μην απειλήσετε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες!» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας τους πολεμικούς τόνους, ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Αντελ αλ-Ζουμπέιρ υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία θέλει να αποτρέψει έναν πόλεμο στην περιοχή, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει με όλη την ισχύ μετά τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας κατά δύο σαουδαραβικών σταθμών διύλισης πετρελαίου με drones από τις δυνάμεις των Χούτι της Υεμένη και τις «πράξεις σαμποτάζ» εναντίον τεσσάρων τάνκερ ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!