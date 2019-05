Θρίλερ με αεροσκάφος της Air France που χάθηκε για λίγο από το ραντάρ

Συναγερμός έχει σημάνει για πτήση της Air France από το Παρίσι στην Βομβάη. Το Airbus εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Το επιβατικό αεροσκάφος με κατεύθυνση προς τη Βομβάη της Ινδίας, ξεκίνησε την διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης, από ακόμη άγνωστη αιτία, κοντά στην πόλη Ισφαχάν στην καρδιά του Ιράν και στη συνέχεια άρχισε να χάνει ύψος και χάθηκε για λίγο απο τα ραντάρ.

Τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Παρίσι στις 11:21 π.μ. κι αναμενόταν να προσγειωθεί στην Βομβάη γύρω στα μεσάνυχτα.

πηγή: ant1news.gr, sputniknews.com

#AF218, Paris-Mumbai, descending near Isfahan and squawking 7700. Reason unknown at the moment. https://t.co/pMtRHNoevF pic.twitter.com/3nGBYJfmuY