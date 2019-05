Φονική πυρκαγιά σε αεροσκάφος στη Μόσχα: Τουλάχιστον 13 νεκροί

Φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα επιβατικό αεροσκάφος SSJ - 100 την ώρα που πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο στη Μόσχα.

Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν 73 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος, είχε απογειωθεί από τη Μόσχα με προορισμό την πόλη Μουρμάνσκ, στη βορειοδυτική Ρωσία, με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων να κάνουν λόγο για “τουλάχιστον 1 νεκρό και πολλούς τραυματίες”.

Το αεροπλάνο Sukhoi Superjet της εταιρείας Aeroflot είχε απογειωθεί από το Σερεμέτιεβο αλλά λίγη ώρα μετά ο πιλότος ζήτησε να επιστρέψει.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο μία πηγή την οποία δεν κατονομάζει, ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο αεροπλάνο ενδέχεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

