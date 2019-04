Ιστορική συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ιστορική ήταν η σημερινή συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και οι δύο ηγέτες έδειξαν στην τη συνάντηση τους μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να είναι ιδιαίτερα άνετοι.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε με μια θερμή χειραψία τον Βορειοκορεάτη ηγέτη ο οποίο έφτασε με λιμουζίνα στο χώρο του πανεπιστημίου Far Eastern Federal University όπου πραγματοποιείται η συνάντηση.

«Πιστεύω ότι η συνάντηση θα είναι παραγωγική καθώς όλος ο κόσμος έχει το βλέμμα του στραμμένο στην κορεατική χερσόνησο» είπε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στον Πούτιν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Απευθυνόμενος στον Κιμ Γιονγκ Ουν ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα στηρίζει τις προσπάθειες να επιστρέψουν στην κανονικότητα οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με τις ΗΠΑ: ««Η επίσκεψή σας στη Ρωσία θα βοηθήσει να ισχυροποιηθούν οι διμερής σχέσεις μας. Θα βοηθήσει να κατανοήσουμε πως μπορούμε να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό στην Κορεατική χερσόνησο».

Από την πλευρά του ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχάρη τον Ρώσο πρόεδρο για την επανεκλογή του για άλλα έξι χρόνια στο αξίωμά του προσθέτοντας ότι η συζήτηση που θα έχει μαζί του θα δώσει την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για την κατάσταση στην Κορεατική χερσόνησο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, πάντως, δεν αναμένεται να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση, ούτε να υπογραφούν συμφωνίες.

Η συνάντηση Πούτιν-Κιμ είναι η πρώτη σε αυτό το επίπεδο από το 2011 όταν είχαν συναντηθεί ο τότε πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μεντβιέντεφ και ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο πατέρας του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Κιμ, η Ρωσία παρέμενε ως τώρα στο περιθώριο της θεαματικής διαδικασίας αναθέρμανσης των διακορεατικών σχέσεων και των διαπραγματεύσεων της Βόρειας Κορέας με τη Νότια Κορέα και με τις ΗΠΑ από τις αρχές του 2018.

Όμως, δύο μήνες μετά την πλήρη αποτυχία της δεύτερης συνόδου κορυφής των Κιμ και Τραμπ, ο βορειοκορεάτης ηγέτης μοιάζει να αναζητεί όσα περισσότερα στηρίγματα μπορεί στο μπραντεφέρ του με την Ουάσινγκτον και να επιδιώκει επίσης μια ορισμένη επανεξισορρόπηση της σχέσης του με το Πεκίνο, τον βασικότερο υποστηρικτή της Πιονγκγιάνγκ, και τη Μόσχα, ιστορικό στυλοβάτη της χώρας του την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Άλλωστε, η ΕΣΣΔ είχε συμβάλει καθοριστικά να αναλάβει την εξουσία ο παππούς του και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ.

JUST IN: Kim Jong Un and Vladimir Putin shake hands as they meet for the first time in summit https://t.co/kYel7ryhvo pic.twitter.com/oUNuLWLtzT