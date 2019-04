Η ιστορία του πιο πλούσιου άνδρα στον κόσμο που αρνήθηκε να πληρώσει τα λύτρα για την απαγωγή του εγγονού του

Ο J Paul Getty ήταν ένας από τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο, αφού έκανε την τύχη του με το πετρέλαιο.

Αλλά ο μεγιστάνας δεν είναι απλώς διάσημος για τον πλούτο του αλλά και για το ότι είναι είναι ένας από τους πιο δύστροπους δισεκατομμυριούχους ποτέ.

Φημολογείται ότι αρνήθηκε να δώσει χρήματα για λύτρα προκειμένου να σώσει τη ζωή του εγγονού του μετά την απαγωγή του το 1973.

Σε εκδίκηση, οι απαγωγείς έκοψαν το αυτί του εφήβου και το έδωσαν στον παππού του.

Όμως, η τσιγγουνιά του δισεκατομμυριούχου ήταν εμφανής πολύ πριν από τη διάσημη απαγωγή, η οποία έγινε αργότερα ταινία (All The Money in The World) και τηλεοπτική σειρά

Η αγάπη του μεγιστάνα του πετρελαίου για τα χρήματα που ξεπερνούσε και την αγάπη που είχε για την οικογένειά του, επεκτάθηκε στον τελικώς άρρωστο γιο του.

Η ιστορία του Timmy είναι ίσως το πιο αληθινό παράδειγμα της λιτότητας του Getty.

Ήταν ο γιος της πέμπτης και τελευταίας συζύγου του Teddy Getty Gaston, η οποία πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 103 ετών.

Στα απομνημονεύματά της, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε την έκταση των σφιγμένων τσεπών του Getty. Ο αμερικανός βιομήχανος γκρίνιαζε για τους ιατρικούς λογαριασμούς του Timmy, όταν έμεινε τυφλός από όγκο στον εγκέφαλο.

Ενώ ο Timmy μαχόταν για τη ζωή του, ο Getty δεν τον επισκέφθηκε για τέσσερα χρόνια.

Ο μεγιστάνας δεν ήταν παρών στη γέννηση του γιου του και όταν ο Timmy πέθανε στην ηλικία των 12 ετών, ο Getty δεν παραβρέθηκε ούτε την κηδεία - στέλνοντας στον Teddy ένα σημείωμα που ζητούσε συγγνώμη γιατί ήταν απασχολημένος.

Ωστόσο, ο Timmy είχε ως πρότυπο τον πατέρα του και τον λάτρευε. Στο βιβλίο της, Alone Together, η Teddy θυμάται την αγάπη του Timmy για τον πατέρα του κατά τη διάρκεια των τεέυταίων του ημερών.

Η απαγωγή

Ο εγγονός John Paul Getty III αγόραζε κόμικς σε ένα περίπτερο όταν τον απήγαγαν τρεις άνδρες που τον χτύπησαν με ένα όπλο. Οι άνδρες τον οδήγησαν σε μια σπηλιά στο νότιο τμήμα της χώρας και τον έδεσαν.

Το σημείωμα για τα λύτρα έγραφε: «Αγαπητή μητέρα: έχω πέσει στα χέρια των απαγωγέων. Μην αφήσετε να με σκοτώσουν! Βεβαιωθείτε ότι η αστυνομία δεν παρεμβαίνει. Μην δίνετε δημοσιότητα στην απαγωγή μου»

Στην αρχή η αστυνομία δεν πίστευε ότι το παιδί είχε απαχθεί αλλά συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν αστείο όταν οι απαγωγείς τηλεφώνησαν να πουν ότι θα έστελναν στη μητέρα του αγοριού ένα από τα δάχτυλα του γιου της και ζήτησαν 17 εκατομμύρια δολάρια από τον παππού του.

Τότε, ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να είπε: «Έχω άλλα 14 εγγόνια και αν πληρώσω μια δεκάρα τώρα, τότε θα γίνουν απαγωγές και με τα άλλα εγγόνια».

Η άρνησή του να πληρώσει οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες για τον έφηβο.

Ο John Paul υποβλήθηκε σε μήνες φρικτών βασανιστηρίων και οι απαγωγείς έκοψαν ακόμη και μέρος του αυτιού του, το οποίο στη συνέχεια στάλθηκε σε τοπική εφημερίδα

Η παράδοση του αυτιού ήταν προφανώς αρκετή για τον παππού του παιδιού να συμφωνήσει να πληρώσει τα λύτρα - αλλά με μειωμένο συντελεστή 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή εκτιμάται ότι άξιζε περίπου 6 δισ. βρετανικές λίρες.

Αλλά αυτό δεν ήταν πράξη συμπόνιας, τα λύτρα θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς του εγγονού του.

Ο John Paul τελικά απελευθερώθηκε πέντε μήνες μετά την πρώτη απαγωγή του.

Μεταφέρθηκε με φορτηγό στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα όπου οι αστυνομικοί παρατήρησαν το χαμένο αυτί του.

Μετά από την περιπέτειά του του, ο John Paul απέκτησε εθισμό στο αλκοόλ.

