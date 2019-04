Συναγερμός στο Ντέρμπι της Αγγλίας - Διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης

Τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην πόλη Ντέρμπι, της Αγγλίας, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε… πανικό.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο των social media και δείχνουν πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει τα πάντα.

«Μένω κοντά και άκουσα τουλάχιστον δύο πολύ δυνατές εκρήξεις την τελευταία ώρα. Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού απλώνεται τώρα προς το σπίτι μου και η αίσθηση καμένου γίνεται ολοένα και πιο έντονη», δηλώνει ένας κάτοικος της περιοχής στην βρετανική Mirror.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας, το «σοβαρό περιστατικό» σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο που βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή της πόλης, με τις Αρχές να έχουν ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Οι κοντινοί αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει, ενώ επίσης έχουν ήδη ανασταλεί όλα τα δρομολόγια των τραίνων που περνούν από την περιοχή.

Φυσικά, οι πρώτες εικόνες έχουν ήδη «κατακλύσει» το ίντερνετ. Αυτόπτες μάρτυρες αναρτούν συνεχώς βίντεο και φωτογραφίες στο Twitter, με τους περισσότερους να σχολιάζουν πως «η γη τρέμει»!

#Update: Just in - Massive police force responds ongoing and underway, in the city of #Derby in the #UK, after Three reports of explosions were heard in the region. Video Credit: @MadBitcoins pic.twitter.com/bOUQ0dpb56