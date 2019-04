Ματωμένο Πάσχα στη Σρι Λάνκα: Εκρήξεις με τουλάχιστον 156 νεκρούς και 400 τραυματίες

Ματωμένο Πάσχα για τους πιστούς στη Σρι Λάνκα μετά από μπαράζ εκρήξεων βομβών σε εκκλησίες και ξενοδοχεία. Σήμερα, είναι Κυριακή του Πάσχα για τους Καθολικούς, με την αστυνομία να καταγράφεοι συνολικά έξι εκρήξεις, σε τρία πολυτελή ξενοδοχεία, μια εκκλησία της πρωτεύουσας και σε ακόμη δύο εκκλησίες κοντά στο Κολόμπο. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 156, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 400 από τις εκρήξεις σε τρεις χριστιανικές εκκλησίες κι ισάριθμα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα Κολόμπο και άλλες πόλεις της Σρι Λάνκα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας καταδίκασε απερίφραστα τις «θρασύδειλες επιθέσεις».

«Καταδικάζω απερίφραστα τις θρασύδειλες επιθέσεις εναντίον του λαού μας σήμερα. Καλώ όλους τους Σριλανκέζους να παραμείνουν ενωμένοι και δυνατοί σε τούτους τους τραγικούς καιρούς», σημειώνει στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα λάβει «άμεσα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση».

Ο πρωθυπουργός, που συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, ζήτησε επίσης να αποφευχθεί «η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και θεωριών»

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0