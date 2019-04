Παναγία των Παρισίων: Το βίντεο που κάνει τον γύρο των ΜΜΕ - Άγνωστος βρίσκεται μέσα την ώρα της φωτιάς

Πολλά ερωτήματα και σχόλια στα social media έχει προκαλέσει βίντεο με άγνωστο άνδρα στο εσωτερικό του ναού την ώρα που μαίνεται η πυρκαγιά.

Το επίμαχο βίντεο δείχνει έναν άνδρα σε έναν από τους Πύργους του Καθεδρικού Ναού να προχωράει ατάραχος και να εισέρχεται στο εσωτερικό.

Ο άνδρας που μοιάζει με εργάτης φοράει ένα κίτρινο γιλέκο, μαύρα ρούχα και κράνος στο κεφάλι.

Ωστόσο oι εργάτες όμως είχαν φύγει πριν ξεσπάσει η φωτιά και δίνουν καταθέσεις στην αστυνομία.

«Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ήχησαν οι συναγερμοί του καθεδρικού ναού και οι επισκέπτες στη Notre-Dame άρχισαν γρήγορα να εκκενώνουν το κτίριο... Οι εργάτες είχαν σταματήσει τις εργασίες από τις 17:00 έως τις 17:30 ώρα Γαλλίας», όπως επισημαίνει ο Αντρέ Φινό, υπεύθυνος επικοινωνίας του καθεδρικού ναού.

Ένα σενάριο θέλει «εμπρηστή» της εκκλησίας τον Μακρόν, ώστε να σταματήσουν οι διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων, άλλοι «δείχνουν» ακραίους ισλαμιστές.

Το πιθανότερο σενάριο στην παρούσα φάση θεωρείται αυτό του ατυχήματος λόγω εργασιών εκτενούς συντήρησης στην οροφή.

#Breaking: Just in - Video is emerging of a #GiletsJaunes in black cloths at one of the the 2 towers half an hour at the start of the fire at the cathédrale Notre-Dame de #Paris. #NotreDame #France. pic.twitter.com/haGSO7VCIB