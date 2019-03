Kίνα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Νεκρός ο οδηγός

Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του από πρόθεση πάνω σε πλήθος σε πόλη της κεντρικής Κίνας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, πριν πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών, ετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 06:00 τοπική ώρα (περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας) στην κοινότητα Ζαογιάνγκ, στην επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο. Επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για τα πιθανά κίνητρα του οδηγού, αναφέρει το ant1news.

Τον Νοέμβριο, είχαν καταγραφεί δύο παρόμοια περιστατικά στην Κίνα. Σε ένα χωριό της επαρχίας Σετσουάν (νοτιοδυτικά), οδηγός χτύπησε πεζούς, για άγνωστο λόγο, σκοτώνοντας τους επτά από αυτούς. Πέντε ημέρες νωρίτερα, αυτοκινητιστής χτύπησε μαθητές στην επαρχία Λιαονίνγκ (βορειοανατολικά), σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας άλλους 19. Ο άνδρας, άνεργος, 29 ετών, επέλεξε τα θύματά του «τυχαία», έπειτα από έναν καυγά με τη σύζυγό του, είχαν μεταδώσει κινεζικά ΜΜΕ.

Τον Σεπτέμβριο, ένας σαραντάρης, οπλισμένος με μαχαίρι, έριξε το 4X4 που οδηγούσε πάνω σε πλήθος σε μια πλατεία στην επαρχία Χουνάν (κεντρικά), σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 44. Ο άνδρας συνελήφθη.

Το 2013, δύο τουρίστες σκοτώθηκαν στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος πριν πάρει φωτιά. Οι κινεζικές αρχές είχαν προσάψει την ευθύνη για εκείνη την επίθεση, οι τρεις δράστες της οποίας σκοτώθηκαν, σε αυτονομιστές μουσουλμάνους της εθνότητας των Ουιγούρων, από την επαρχία Σιντζιάνγκ (βορειοδυτικά

