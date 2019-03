Σκάνδαλο μεγατόνων σε ξενοδοχεία: Κρυφές κάμερες μετέδιδαν live σeξουαλικές περιπτύξεις

Σκάνδαλο μεγατόνων ξέσπασε στη Νότια Κορέα καθώς αποκαλύφθηκε ότι χιλιάδες ζευγάρια έγιναν χωρίς να το ξέρουν πρωταγωνιστές σε εpωτικές ταινίες που προβλήθηκε σε όλον τον κόσμο.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άντρες, ενώ ερευνάται η πιθανή συμμετοχή ενός ζευγαριού. Τα βίντεο καταγράφηκαν σε 42 δωμάτια 30 ξενοδοχείων σε 10 διαφορετικές πόλεις.

Οι κάμερες ήταν κρυμμένες μέσα σε αποκωδικοποιητές ψηφιακής τηλεόρασης, πρίζες ή διακόπτες και σε πιστολάκια μαλλιών. Το υλικό που κατέγραφαν μεταδιδόταν απευθείας στο διαδίκτυο.

«Στο παρελθόν υπήρξε μία παρόμοια υπόθεση όπου κάμερες είχαν εγκατασταθεί σε ξενοδοχεία. Όμως, πρόκειται για την πρώτη φορά που η αστυνομία εντόπισε την πηγή της μετάδοσης» δήλωσαν οι Αρχές στο CNNi.

Hundreds of hotel guests in South Korea were secretly filmed and live-streamed online. Cameras were hidden inside digital TV boxes, wall sockets and hairdryer holders, police say. https://t.co/UvgaUDj1LE pic.twitter.com/Wf7PKbivCf