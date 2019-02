Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένου - Πληροφορίες για τουλάχιστον 1 νεκρό και 8 τραυματίες

Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου στην Ισπανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό και 8 τραυματίες.

At Least 1 Dead, 8 Injured as Train Crashes in Northeastern Spain - Reports https://t.co/wNN8W1n4vz