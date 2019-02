Τουσκ: Ειδικό μέρος στην κόλαση για αυτούς που προώθησαν το Brexit

Με... βιβλίκη αναφορά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έβαλε οριστικό τέλος στα όνειρα της βρετανικής κυβέρνησης για αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για το Brexit.

Με ένα tweet του ο Πολωνός πολιτικός δεν άφησε περιθώρια αμφιβολιών: «Αναρωτιέμαι πώς να είναι αυτό το ειδικό μέρος στην κόλαση γι' αυτούς που προώθησαν το Brexit, χωρίς το παραμικρό σχέδιο για να το υλοποιήσουν με ασφάλεια».

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.