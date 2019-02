Συναγερμός στην Κούβα από πτώση μετεωρίτη

Πανικός στην Κούβα καθώς σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές μετεωρίτης φέρεται να έπεσε στην Γη.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Russia Today από την πρώτη του μετεωρίτη έχουν σπάσει πολλά παράθυρα και επικρατεί πανικός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, από την πρόσκρουση του μετεωρίτη στο έδαφος προκλήθηκε τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με τους χρήστες -αυτόπτες μάρτυρες στα social media, ο μετεωρίτης έπεσε έξω από την πόλη Viñales, στο Pinar del Río.

Την ίδια στιγμή βίντεο με την πορεία και τα κομμάτια από τον μετεωρίτη κάνουν ήδη των γύρο του διαδικτύου καθώς οι άνθρωποι που τα συνέλεξαν τα έχουν τραβήξει φωτογραφίες.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB