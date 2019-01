Κορσική: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε δρόμο. Ένας νεκρό και 6 τραυματίες

Άνδρας άνοιξε πυρ στη μέση ενός δρόμου, στην Μπαστιά της Κορσικής, σήμερα το απόγευμα με ένα νεκρό και 6 τραυματίες

Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε τραυματίες, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Ο δράστης στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Μια εκπρόσωπος της νομαρχίας είπε ότι επρόκειτο για "έναν μεμονωμένο ένοπλο".

Η εισαγγελέας Καρολίν Ταρό, που βρισκόταν στο σημείο, είπε ότι ο ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας αστυνομικός, που έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο για να προσπαθήσουν να συλλάβουν τον δράστη, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

