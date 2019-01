Πολιτικό χάος με απρόβλεπτες συνέπειες στην Βενεζουέλα: Ετοιμάζεται ο στρατός

Πολιτικό χάος με απρόβλεπτες συνέπειες επικρατεί στην Βενεζουέλα καθώς ενώπιον χιλιάδων διαδηλωτών στο Καράκας, ο Γκουαϊδό είχε αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος της λατινοαμερικανικής χώρας.

Λίγα μόλις λεπτά μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε τον Χουάν Γκουαϊδό, ηγέτη αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας. Με ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλο το βάρος της οικονομικής και διπλωματικής δύναμης των ΗΠΑ για να ασκήσει πιέσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Βενεζουέλα» και ενθάρρυνε άλλες κυβερνήσεις στο δυτικό ημισφαίριο να αναγνωρίσουν επίσης τον Γκουαϊδό.

«Σήμερα, αναγνωρίζω επισήμως τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση Τραμπ.

Ο Λουίς Αλμάγκρο, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών «συνεχάρη τον Γκουαϊδό, τον σημερινό πρόεδρο της Βενεζουέλας».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Βενεζουέλας Χουάν Γκουάιδο ανακήρυξε τον εαυτό του προσωρινό πρόεδρο την Τετάρτη, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους για να ζητήσουν ένα τέλος στη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Προέδρου Νικόλα Μαδούρο.

Μαδούρο: Άνδρες και γυναίκες της Βενεζουέλας υψώστε το λάβαρο του αγώνα

Σε «μέγιστη λαϊκή κινητοποίηση» κάλεσε τους πολίτες της Βενεζουέλας ο πρόεδρος της χώρας Νικολά Μαδούρο, λίγο μετά την αυτοανακήρυξη του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουάιντο, σε μεταβατικό πρόεδρο της χώρας και την αναγνώρισή του από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Άνδρες και γυναίκες της πατρίδας μας, ηρεμία, συνείδηση και μέγιστη λαϊκή κινητοποίηση για να κερδίσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα της Βενεζουέλας.

Ας υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας, καταδικάζοντας τον φασισμό και υψώνοντας τις ιστορικές σημαίες του αγώνα του Fabricio Ojeda» έγραψε στο Twitter o Μαδούρο.

