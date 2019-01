Συγκρούστηκαν στον αέρα δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη

Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-34 συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή της Άπω Ανατολής, δήλωσε την Παρασκευή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι οι χειριστές κατάφεραν να εκτιναχθούν και αναζητούνται. Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, ο ένας από τους πιλότους εντοπίστηκε ήδη.

«Στις 18 Ιανουαρίου, 08:07 ώρα Μόσχας, δύο αεροσκάφη Su-34 της Πολεμικής Αεροπορίας Άπω Ανατολής ήρθαν σε επαφή στον αέρα ενώ εκτελούσαν ελιγμούς κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης πάνω από τα νερά της Θάλασσας της Ιαπωνίας, 35 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή», ανέφερε το υπουργείο.

«Το πλήρωμα εκτινάχθηκε. Το An-12 και δύο ελικόπτερα Mi-8 των δυνάμεων διάσωσης αναζητούν τους πιλότους στην περιοχή. Τα αεροσκάφη έκαναν ελιγμούς δίχως πυρομαχικά» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

