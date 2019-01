Χιούστον: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τραυμάτισε την κόρη της

Aιματηρό περιστατικό στο Χιούστον του Τέξας καθώς μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από πυρά, σε χώρο στάθμευσης εκκλησίας.

Όπως αναφέρει το CNN οι άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης το θύμα είναι η πρώην σύζυγος του δράστη, ενώ η 31χρονη τραυματίας είναι η κόρη της εκλιπούσης. Η 31χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής προσαγωγή υπόπτου, κατά την ίδια πηγή. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του 64χρονου υπόπτου της επίθεσης.

A woman died after a shooting in the parking lot of a Texas church northwest of Houston, the Harris County Sheriff's Office said https://t.co/mGefGiXJgN