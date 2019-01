Τροχαίο για τον πρίγκιπα Φίλιππο σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπας Φίλιππος, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα σήμερα κοντά στον Πύργο του Σάντριγχαμ, την ιδιωτική κατοικία της βασιλικής οικογένειας στην ανατολική Αγγλία, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο 97χρονος Δούκας του Εδιμβούργου δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο πρίγκιπας με ένα άλλο όχημα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.

