Τρόμος στην Κένυα: Επίθεση σε ξενοδοχείο - Εκρήξεις και πυρά

Συναγερμός στην Κένυα καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επίθεση σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι.

Η τοπική τηλεόραση μεταδίδει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, πλάνα με πυκνό καπνό πάνω από την περιοχή Westland, στην οποία στεγάζεται το ξενοδοχείο Dusit, τράπεζες και επαγγελματικά γραφεία.

«Είμαστε υπό επίθεση», δήλωσε στο Reuters ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρίσκεται εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις και βροχή πυροβολισμών.

Είκονες με φλεγόμενα οχήματα σε χώρο στάθμευσης από το σημείο που σημειώθηκαν οι εκρήξεις κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανόν για τρομοκρατική επίθεση, μεταδίδει το AP.

