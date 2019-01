Απίστευτο περιστατικό: Εξάχρονο αγοράκι πήγε στο σχολείο με γεμάτο πιστόλι

Ένα αγόρι έξι ετών πήγε στο σχολείο με γεμάτο πιστόλι, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης Κολόμπους, στην Πολιτεία Οχάιο των βόρειων ΗΠΑ.

Το παιδί θεάθηκε την Παρασκευή να κουβαλάει ένα «βαρύ αντικείμενο» βαλμένο μέσα στο παντελόνι όταν μπήκε στον παιδοκομικό σταθμό Africentric σε αυτή τη μητρόπολη του Οχάιο.

Το προσωπικό του σχολείου έψαξε το παιδί, βρήκε και του πήρε το όπλο, ανέφερε ανάρτηση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης του Κολόμπους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Δοθείσης της ηλικίας του, δεν θα του ασκηθεί ποινική δίωξη, πάντως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί πώς ακριβώς βρέθηκε στην κατοχή του το όπλο.

Η οπλοφορία είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα στις ΗΠΑ, όπου το ένα τρίτο των ενηλίκων δηλώνει ότι έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο.

Σχεδόν 40.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από σφαίρες, στο πλαίσιο εγκληματικών ενεργειών, από ατύχημα, ή αυτοκτονώντας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, 521 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ΗΠΑ από πυρά -- στον αριθμό αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτόχειρες -- ενώ 98 ανήλικοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από σφαίρες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

