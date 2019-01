BBC: Στις 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία επί της πρότασης Μέι για το Brexit

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί της πρότασης της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι για το Brexit, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το BBC.

Η Μέι αναγκάστηκε να καθυστερήσει την ψηφοφορία επί της συμφωνίας, που θα πραγματοποιούνταν τον Δεκέμβριο, καθώς είπε πως η πρόταση θα καταψηφίζονταν από μεγάλη πλειοψηφία.

Britain's May to hold parliamentary Brexit vote on January 15: BBC https://t.co/ATJlIfJlvI pic.twitter.com/88r2WguYxt