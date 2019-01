Έκτακτο! Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου

Όπως αναφέρει η Daily Mirror έκλεισαν οι θύρες ασφαλείας του Χίθροου εξαιτίας "ύποπτου πακέτου".

Αστυνομικοί έσπευσαν στο Χίθροου μετά από συναγερμό που σήμανε, όταν βρέθηκε ύποπτο πακέτο.

Επιβάτες που βρίσκονται στο Χίθροου σημειώνουν πως ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μετέχουν στις έρευνες.

Heathrow Airport terminal security gate locked down due to 'suspicious package' https://t.co/xHyKsrhgvJ pic.twitter.com/p8YaArsrTD

— Daily Mirror (@DailyMirror) 6 Ιανουαρίου 2019

Chaos at #Heathrow



No one can enter the airport. No one can go through security. Flights all delayed...



What a day to fly pic.twitter.com/KmQRsXayQL

— Rachael Twumasi-Corson (@RaeCorson) 6 Ιανουαρίου 2019

Security alert at Heathrow Airport after 'suspicious package' is discovered https://t.co/NLsIJRNPMp pic.twitter.com/QYa8T3URUb

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 Ιανουαρίου 2019

Πάντως το αεροδρόμιο Χίθροου προς το παρόν δεν έχει εκκενωθεί.