Ιταλία: Hλικιωμένη ξεψύχησε από το δριμύ ψύχος

Μια γυναίκα ενενήντα ετών έχασε την ζωή της στο νησί της Σικελίας, εξαιτίας του κύματος ψύχους.



Η ηλικιωμένη είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και διασώστες των πρώτων βοηθειών την μετέφεραν από το σπίτι της στο νοσοκομείο, κοντά στην πόλη Καλτανισσέττα.



Λόγω του στρώματος πάγου που είχε καλύψει την άσφαλτο, όμως, οι νοσοκόμοι αναγκάσθηκαν να σταματήσουν και να τοποθετήσουν αντιολισθητικές αλυσίδες.



Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η όλη διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρα και η ενενηντάχρονη υπέστη μια δεύτερη καρδιακή προσβολή, η οποία ήταν, δυστυχώς, μοιραία. Οι εισαγγελείς άρχισαν έρευνα για τυχόν απόδοση ευθυνών.



Αίσιο τέλος, αντιθέτως, είχε η περιπέτεια μιας γυναίκας τριάντα επτά ετών η οποία μετέβαινε, με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας της, σε νοσοκομείο του Μπρίντιζι για να γεννήσει.



Και στην περίπτωση αυτή, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από τον πάγο. Ευτυχώς, όμως, ένας καραμπινιέρος κατάφερε να μεταφέρει την γυναίκα στο μαιευτήριο, όπου μετά από λίγο γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι.

HUGE amounts of snow, up to 130 cm, in Campo di Giove, L'Aquila, Abruzzo, central Italy (1064 m) last night, January 4! Report: Claudio Panzieri / Meteo AQ Caput Frigoris pic.twitter.com/5kVNzocF6P