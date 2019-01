Πυροβολισμοί και πληροφορίες για πολλά θύματα στο Λος Άντζελες. LIVE εικόνα από το σημείο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτο σε κέντρο αναψυχής μπόουλινγκ στη πόλη Τόρανς της Καλιφόρνια.



Σύμφωνα με tweet της τοπικής αστυνομικής αρχής «υπήρξαν αναφορές πυροβολισμών και αρκετοί άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί» στο «Gable House Bowl».

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.