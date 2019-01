Μας επισκέφθηκαν εξωγήινοι; Το "Ουμουαμούα" είναι το σκάφος τους;

Σάλο έχουν προκαλέσει στην κοινότητας της αστρονομίας, αλλά και στους απανταχού συνωμοσιολόγους υπερασπιστές της εξωγήινης ζωής οι ισχυρισμοί ενός διακεκριμένου αστρονόμου του Χάρβαρντ.

Γιατί μπορεί αρχικά το πιθανότερο σενάριο να ήθελε τον Ουμουαμούα να ανήκει στην οικογένεια των αστεροειδών, ωστόσο πλέον εξετάζεται όχι απλά το σενάριο να είναι εξωγήινης προέλευσης, αλλά να είναι το ίδιο το... μεταφορικό μέσο κάποιον πλασμάτων εκεί έξω (από τα στενά όρια της Γης).

Τον Οκτώβρη του 2017 το Πανοραμικό Τηλεσκόπιο Έρευνας και το Σύστημα Ταχείας Αντίδρασης-1 (Pan-STARRS-1) στη Χαβάη ανακοίνωσε την πρώτη ανίχνευση ενός διαστειρωτού αστεροειδούς, που ονομάστηκε Ουμουαμούα. Κατά τους μήνες που ακολουθήσαν, οι αστρονόμοι διεξήγαγαν μια σειρά μελετών προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα του σχήματος και του μεγέθους του αστεροειδή.

Οι αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι ο Ουμουαμούα έχει χαρακτηριστικά και κομήτη και αστεροειδή, ενώ αρχικά υπήρχαν εικασίες - που βασίζονταν στο σχήμα του - ότι μπορεί να ήταν ένα διαστρικό διαστημικό σκάφος.

Μετά την ανάλυση μάλιστα των εικόνων, διαπιστώθηκε ότι ο Oumuamua είχε επιταχύνει, αντί να επιβραδύνει όπως αναμενόταν.

Η πιο πιθανή εξήγηση, ήταν ότι το Oumuamua εξαέριζε υλικό από την επιφάνεια του λόγω ηλιακής θέρμανσης, ωστόσο σύμφωνα με το NBC, ο Avi Loeb έχει διαφορετική άποψη.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο επικεφαλής του τμήματος αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, έγραψε μια επιστημονική μελέτη σύμφωνα με την οποία το Ουμουαμούα είναι τόσο ασυνήθιστο, που οι επιστήμονες πρέπει να εξετάσουν ενδελεχώς το ενδεχόμενο να μην είναι κομήτης ή αστεροειδής, αλλά ένα τεχνητό κατασκεύασμα.

Όπως ένα διαστρικό σκάφος κατασκευασμένο από… εξωγήινους!

«Επιστήμη δεν είναι να έχουμε προκαταλήψεις», απαντά στους επικριτές του που παραμένουν σαφώς πιο… προσγειωμένοι στη Γη μας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες πάντως η ασυνήθιστη πορεία του μυστηριώδους αντικειμένου σήμαινε ότι προέρχεται πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, αλλά και ότι θα μπορούσε να ταξιδεύει για εκατομμύρια χρόνια. Το «βάφτισαν», δε, Ουμουαμούα, που στη χαβανέζικη διάλεκτο σημαίνει «αγγελιοφόρος από το παρελθόν».

Ένα ακόμη παράξενο γεγονός που κέντρισε επίσης την προσοχή των επιστημόνων, είναι πως η φωτεινότητα του Ουμουαμούα άλλαζε καθώς περνούσε μέσα από το διάστημα, όπως κανένας άλλος «διαστημικός βράχος» δεν έχει κάνει ποτέ. Επιτάχυνε ή επιβράδυνε επίσης την πορεία του, με τρόπο που επίσης δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά, ενώ ακόμα και το σχήμα του, «θυμίζει επιβλητικό διαστημόπλοιο», όπως παρατηρήθηκε, καθώς είναι μακρόστενο και στο μέγεθος του Empire State Building.

Από την άλλη, ο αστρονόμος του Πανεπιστημίου Πενν, Τζέισον Ράιτ, θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο ένας εξωγήινος πολιτισμός να άφησε πίσω του τεχνητά αντικείμενα στο φεγγάρι, όπου θα μπορούσαν να επιβιώσουν ακόμα κι αν είχαν τοποθετήθηκαν εκεί πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Ο συνάδελφός του, δε, στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αριζόνα, Πολ Ντέιβις έχει στρατολογήσει ακόμα και φοιτητές του να «χτενίσουν» μέσω αρχειακών εικόνων την επιφάνεια της σελήνης, για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν αποδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας…

Όπως και να έχει ο Ουμουαμούα «μπορεί και να είναι ένας πλήρως λειτουργικός εξερευνητής που έχει σταλεί σκόπιμα στη Γη από ένα εξωγήινο πολιτισμό», σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες.

The relative size of 'Oumuamua, the first extra-solar asteroid discovered. #ScaleOfThings Original images: M. Kornmesser/ESO, Daniel Schwen https://t.co/3tbN5asEyd pic.twitter.com/w5IakKR7U0