Τραγωδία: 15χρονος αυτοκτόνησε αφού σκότωσε κατά λάθος το φίλο του

Ανείπωτη τραγωδία «σημάδεψε» την Τζόρτζια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, με έναν 15χρονο να αυτοκτονεί, αφού προηγουμένως σκότωσε κατά λάθος το φίλο του.

Ο 15χρονος Devin Hodges καθόταν με άλλα τρία αγόρια και φίλους του, σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στα προάστια της Ατλάντα, κάνοντας επίδειξη των όπλων τους σε βίντεο στην κοινωνική πλατφόρμα Snapchat.

Όμως, ξαφνικά το πιστόλι του εκπυρσοκρότησε και τραυμάτισε θανάσιμα το 17χρονο Chad Carless, ο οποίος καθόταν ακριβώς δίπλα του, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας της Τζόρζια.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, επιτείνοντας την αίσθηση της τραγωδίας, οι δύο συμμαθητές απαθανατίζονται να διασκεδάζουν και να γελούν, καθώς και να «σημαδεύουν» την κάμερα με τα όπλα τους, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία.

Μετά το τραγικό συμβάν, οι δύο έφηβοι αποχώρησαν από το σημείο και ο ένας κάλεσε την άμεση δράση.

Το 17χρονο θύμα, έφυγε από τη ζωή πριν προλάβουν να φτάσουν οι Αρχές, όπως αναφέρεται στο CNNi, ενώ ο 15χρονος καθώς έτρεχε ανάμεσα σε γειτονικά σπίτια, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Here is the latest on the shooting and suicide on Riverlanding Circle in unincorporated Lawrenceville. Our thoughts are with the families of both these young men. pic.twitter.com/jdo726alqE