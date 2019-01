Ρωσία: Στους 24 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Στους 24 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών μετά την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στη ρωσική πόλη Μαγκνιτογκόρσκ, στην περιφέρεια του Τσελιαμπίνσκ, στα ρωσικά Ουράλια γνωστοποίησε το γραφείο τύπου του υπουργείου Εκτάκτων Περιστατικών της Ρωσίας στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

«Οι σοροί 24 θυμάτων έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια» επισήμανε το γραφείο τύπου. Την ίδια ώρα, ένας εκπρόσωπος του περιφερειακού γραφείου του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Περιστατικών είπε σε δημοσιογράφους ότι οι σοροί 19 θυμάτων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η τύχη 20 ανθρώπων παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έκρηξη, που οφείλεται σε διαρροή αερίου, σημειώθηκε τη Δευτέρα σε ένα από τα διαμερίσματα στο 10όροφο κτίριο στο Μαγκνιτογκόρσκ, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 35 διαμερίσματα και να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε άλλα 10 διαμερίσματα.

Παρ’ όλα αυτά συνέβη κάτι, που μάλλον θα χαρακτήριζε κανείς πρωτοχρονιάτικο θαύμα, αφού μετά από έντονες προσπάθειες ομάδα έκτακτης ανάγκης κατάφερε να ανασύρει τον Ivan Fokin, ένα μωρό μόλις 11 μηνών που είχε περάσει τουλάχιστον 36 ώρες κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Ο μικρός Ivan είναι, ωστόσο, σοβαρά τραυματισμένος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Moment baby pulled alive from under rubble after 2 days in freezing cold in Magnitogorsk#Russia #Магнитогорск pic.twitter.com/lamBj2BqAJ