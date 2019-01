Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία με πολλούς νεκρούς

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε μια γέφυρα στη Δανία, σύμφωνα με ανακοίνωση από τη δανέζικη εταιρεία σιδηροδρόμων DSB.

Η σφοδρή καταιγίδα που πλήττει τη χώρα εμποδίζει τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τον τόπο του δυστυχήματος. Το τρένο ακινητοποιήθηκε στη γέφυρα Great Belt που συνδέει τα δύο μεγαλύτερα νησιά της χώρας, την Ζηλανδία και τη Φιονία, σύμφωνα με το Reuters.

Η επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, χτυπήθηκε από αντικείμενα που έπεσαν από μια εμπορική αμαξοστοιχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γέφυρα έκλεισε τόσο για τα τρένα όσο και για τα οχήματα.

