Ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2019: Από τη Νέα Υόρκη έως το Σίδνεϊ και την Αθήνα

Mε υπερθέαμα πυροτεχνημάτων και πάρτι μέχρι το πρωί γιόρτασε όλος ο πλανήτης την έλευση του νέου έτους. Με Κριστίνα Αγκιλέρα, Sting και New Kids On the Block οι εορτασμοί στην Τimes Square στη Νέα Υόρκη.

Με μια μεγάλη γιορτή στο Θησείο η Ελλάδα υποδέχτηκε το 2019. Στο τέλος του πεζοδρόμου της Αποστόλου Παύλου, από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, 31 Δεκεμβρίου, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου μαζί με ξυλοπόδαρους και επίδοξους τσιρκολάνους προετοιμάζουν μικρούς και μεγάλους για τη βραδιά. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης ανέλαβε την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2019.

Στα νησιά Σαμόα έκανε «ποδαρικό» το 2019 καθώς είναι η χώρα που παραδοσιακά υποδέχεται πρώτη το νέο έτος. Το νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού γιόρτασε με παραδοσιακούς χορούς, πυροτεχνήματα και ζογκλέρ την Πρωτοχρονιά. Στη συνέχεια σειρά πήραν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα να κάνουν την νύχτα μέρα πάνω από τη θάλασσα, χαρίζοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Η φετινή αλλαγή του χρόνου στον κόλπο του Σίδνεϊ θα μείνει στην ιστορία σε όσους βρέθηκαν στο λιμάνι, το διάσημο θέατρο της όπερας αλλά και τους τυχερούς που απήλαυσαν το θέαμα μέσα από τα πλεούμενα.

Στην Ασία το νέο έτος καλωσόρισαν Βόρεια και Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Κίνα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Μαλαισία.

Ο ουρανός στην Ευρώπη γέμισε με πυροτεχνήματα για την έλευση της νέας χρονιάς.

Το 2019 βρήκε τους Μοσχοβίτες αλλά και τους τουρίστες να γιορτάζουν στην πασίγνωστη Κόκκινη Πλατεία να εύχονται και να προσδοκούν τα καλύτερα τη νέα χρονιά.

Στο Παρίσι το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στήθηκε πέριξ της Αψίδας του Θριάμβου.

Κάτοικοι κι επισκέπτες της γαλλικής πρωτεύουσας, πολλοί εκ των οποίων εφοδιασμένοι με την κλασική γαλλική σαμπάνια υποδέχθηκαν το νέο έτος.

Και στην Μαδρίτη τα πυροτεχνήματα είχαν την τιμητική τους, αλλά εκείνοι που έκλεψαν την παράσταση στην απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση ήταν οι παρουσιαστές των εορταστικών εκδηλώσεων.

Η Πύλη του Βρανδεμβούργου γέμισε από κόσμο, που γιόρταζε το 2019 στο Βερολίνο.

Μόλις το Μπιγκ Μπεν έδειξε μεσάνυκτα ακριβώς ο ουρανός της βρετανικής πρωτεύουσας γέμισε από χρώματα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Τάμεση.