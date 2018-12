Κόρμπιν: Το θέμα είναι το πότε, όχι το εάν θα κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της Μέι

Ο ηγέτης των Εργατικών στην Βρετανία, Τζέρεμι Κόρμπιν, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα The Independent ότι το θέμα είναι «το πότε, όχι το εάν» θα κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης των Συντηρητικών υπό την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι με στόχο να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Προέτρεψε εξάλλου την πρωθυπουργό να συγκαλέσει νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται την ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων ώστε να διεξαχθεί η κρίσιμη ψηφοφορία σχετικά με τη συμφωνία για το Brexit.

Όπως είπε ο Κόρμπιν αυτό θα είναι αναπόφευκτο αν η Μέι δεν μπορέσει να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Βουλής των Κοινοτήτων στο σχέδιό της για το Brexit.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το θέμα είναι το πότε, όχι το εάν θα καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, και προφανώς θα το κάνουμε όταν η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση θα βρίσκεται στο χαμηλότερό της επίπεδο, που υποπτεύομαι ότι θα είναι αφού χάσει στην ψηφοφορία», είπε ο Κόρμπιν και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι σε όλες τις περιφέρειες για να κριθούν οι έδρες στο πλαίσιο των προετοιμασιών του κόμματος ενόψει της προκήρυξης πρόωρων εκλογών.

