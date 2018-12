Φονική πτώση λεωφορείου σε ρεματιά

Δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της πτώσης λεωφορείου σε γκρεμό.

Το τροχαίο έγινε στο Περού, όταν το όχημα ενώ βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο του Περού, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε ρεματιά.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το λεωφορείο μετέφερε 55 επιβάτες που είχαν προορισμό την Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού. Δέκα άτομα ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ περί τους 30 είναι οι τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία διάσωσης που ανέσυραν τις σορούς των νεκρών και απεγκλώβισαν τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ten people are dead and 30 injured after a bus crash on a heavily trafficked highway in west Peru.https://t.co/CIYjF35QRB