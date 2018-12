Νέα Υόρκη: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Έκρηξη σε μετασχηματιστή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας σημειώθηκε στην Αστόρια, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από την έκρηξη ο ουρανός φωτίστηκε σε μπλε και λευκές αποχρώσεις προκαλώντας φόβο στους κατοίκους της πόλης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο εργοστάσιο είναι «υπό έλεγχο».

The skies over New York City turned bright blue Thursday night after a transformer explosion in Queens.



"The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens," NYPD posted on Twitter.