Αιματηρή επίθεση σε εκκλησία στη Βιέννη: Μαχαίρωσαν και έδεσαν μοναχούς

Πέντε μοναχοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά όταν δύο ένοπλοι ληστές εισέβαλαν σε καθολική εκκλησία στο βόρειο τμήμα της Βιέννης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε, περίπου 13:30 (ώρα Αυστρίας), στην εκκλησία «Maria Immaculata», σύμφωνα με την αστυνομία και διήρκησε για ώρες.

Κατά την ανακοίνωση των Αρχών, έδεσαν τους μοναχούς και τους κρατούσαν όμηρους. Αφού έκλεψαν μετρητά και αντικείμενα αξίας, το έβαλαν στα πόδια.

Οι μοναχοί βρέθηκαν από τους αστυνομικούς δεμένοι, τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Από τη Μονή φαίνεται να λείπουν αντικείμενα αξίας, η καταγραφή των οποίων θα γίνει τις αμέσως επόμενες ώρες.

BREAKING: Picture shows police at the church in #Vienna where reports say between 8-15 people have been stabbed. Also reports say that the suspects are on the run pic.twitter.com/NigdZBazxe