Επίθεση σε εκκλησία στην Βιέννη. Πληροφορίες για 15 τραυματίες

Σε 15 άτομα ανέρχεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά εκκλησιαζομένων στον ναό της Αμώμου Συλλήψεως στη Βιέννη.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ που επικαλείται το πρακτορείο Sputnik, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν στην καθολική εκκλησία ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βιέννης, ενώ ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ρωσική πρεσβεία στην αυστριακή πρωτεύουσα -που επικαλείται το Sputnik- κάνει λόγο για υπόθεση ληστείας. Οι δύο ένοπλοι φέρεται να εισέβαλαν στην καθολική εκκλησία, την ώρα που προσεύχονταν πιστοί, έκλεψαν το ναό, τραυμάτισαν κόσμο και στη συνέχεια το τράπηκαν σε φυγή.

Οι Αρχές, κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρήκαν μετά από τρεις ώρες τους μοναχούς δεμένους και τραυματισμένους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

