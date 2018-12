Επίσκεψη έκπληξη Τραμπ - Μελάνια στους Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, πραγματοποίησε επίσκεψη-έκπληξη στα στρατεύματα των ΗΠΑ στο Ιράκ, το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου σε ζώνη διενέξεων, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως είναι έτοιμος να περιμένει όσο χρειαστεί προκειμένου να εξασφαλίσει πέντε δισεκατομμύρια δολάρια από τους φορολογούμενους ώστε να κατασκευάσει τον φράχτη που επιθυμεί στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, μια απαίτηση που έχει οδηγήσει σε μερικό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το οποίο διανύει τώρα την πέμπτη ημέρα του.

Νωρίτερα πάντως, πέπλο μυστηρίου είχε απλωθεί γύρω από το Air Force One, το οποίο εθεάθη να πετά πάνω από την Ευρώπη, χωρίς κανείς να ξέρει ούτε το ποιος επέβαινε σε αυτό, αλλά ούτε και τον τελικό προορισμό του, αφού η επίσκεψη του ζεύγους Τραμπ ήταν μυστική.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Ιράκ και επέρριψε την ευθύνη για το κλείσιμο στη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, η οποία αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως πως είναι έτοιμος για ένα μακρύ κλείσιμο και όταν ρωτήθηκε σήμερα πόσο πολύ μπορεί να περιμένει προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει είπε: «Ό,τι χρειαστεί».

«Η Νάνσι κάνει κουμάντο», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αντίθεσή της στο αίτημά του για τη χρηματοδότηση του φράχτη συνδέεται με την ανάγκη της Πελόζι να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους προκειμένου να εκλεγεί.

Η εκλογή της Πελόζι στην προεδρία της Βουλής «κλειίδωσε» εν πολλοίς πριν από εβδομάδες. «Ο Αμερικανικός λαός απαιτεί ένα τείχος», δήλωσε ο Τραμπ από την Αεροπορική Βάση Αλ Άσαντ στο Ιράκ.

Στη διάρκεια μιας συνάντησης που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση στις 11 Δεκεμβρίου με την Πελόζι και τον ηγέτη των Δημοκρατικών στη γερουσία Τσακ Σούμερ, ο Τραμπ είχε πει πως θα ήταν «περήφανος να κλείσει την κυβέρνηση για την ασφάλεια των συνόρων», αλλά από τότε έχει αλλάξει στάση και επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 ο Τραμπ υποσχέθηκε επανειλημμένα πως το Μεξικό θα πληρώσει για το τείχος. Όταν το Μεξικό αρνήθηκε κατ΄επανάληψη να το κάνει, άρχισε να επιδιώκει χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ για το τείχος, το οποίο θεωρεί πως είναι ζωτικής σημασίας για τον έελγχο της παράνομης μετανάστευσης.

Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στα τέλη Νοεμβρίου έδειξε πως η βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες προτεραιότητες μόνο για περίπου το 31% των ερωτηθέντων Αμερικανών.

Ακόμη και όταν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου ήταν υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών τα προηγούμενα δύο χρόνια, ο Τραμπ δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση για το τείχος του.

Οι Δημοκρατικοί κι ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν πως είναι ένα δαπανηρό, αχρείαστο και αναποτελεσματικό σχέδιο, όμως άλλοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν την ιδέα και την απαίτηση του Τραμπ για μερική χρηματοδότησή του με πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.

Έπειτα από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών ανάμεσα στον Τραμπ και στους ηγέτες του Κογκρέσου, τμήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ έκλεισαν το Σάββατο, επηρεάζοντας περίπου 800.000 υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικής Ασφάλειας, Μεταφορών και άλλων υπηρεσιών.

Το μεγαλύτερο μέρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που απασχολεί απευθείας σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους, δεν επηρεάζεται. Το υπουργείο Άμυνας και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται πλήρως έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το Κογκρέσο αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου έπειτα από ένα διάλειμμα για διακοπές την Πέμπτη και να επαναλάβει τη συζήτηση για το θέμα.

Νωρίτερα, διάφορα tweets και φωτογραφίες είχαν προκαλέσει αναστάτωση στα διεθνή ΜΜΕ, καθώς το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, Air Force One, απεικονιζόταν να πετά πάνω από την Ευρώπη με άγνωστο τελικό προορισμό.

Η ανάρτηση στον λογαριασμό «The Reagan Batallion» προκάλεσε ανησυχία, καθώς ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, δεν είχαν προγραμματίσει κάποιο ταξίδι αυτές τις ημέρες.

Οι διαδικτυακές αναφορές ήθελαν το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος να απογειώνεται από τη βάση Άντριους και να εντοπίζεται πάνω από το Γιορκσάιρ της Μεγάλης Βρετανίας, με τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας να εκτιμούν αρχικά πως το αεροσκάφος κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή.

Από τον λογαρισμό των Wikileaks στο Twitter, αναρτήθηκε φωτογραφία που υπέθετε πως ένα Boeing 747, το Air Force One, κατευθύνεται προς την Τουρκία. Μάλιστα, ο λογαριασμός των Wikileaks έκανε γκάλοπ για τον πιθανό προορισμό του αεροσκάφους.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1