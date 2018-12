Μυστήριο με το Air Force One: Το είδαν να πετά πάνω από την Ευρώπη

Χαμός από... έκτακτα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αφού υπάρχουν αναφορές πως το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Ευρώπη. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν είχε κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι. Κανονικά, το Air Force One μεταφέρει τον ίδιο ή κάποιο άμεσο μέλος της οικογένειάς του. Υπάρχουν, μάλιστα, δημοσιεύματα που αναφέρουν πως πέταξε πάνω από την Αγγλία και δείχνει να έχει... κατεύθυνση την Μέση Ανατολή.



Τις πληροφορίες μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, που αναφέρουν πως το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το “θρυλικό” Air Force One εντοπίστηκε να πετά… κάπου πάνω από την Ευρώπη.



Και γιατί αυτό… είναι είδηση; Επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος, τον οποίο -υπό κανονικές συνθήκες- μεταφέρει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, δεν έχει κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι.



Υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος μέσα στο Air Force One, βρίσκεται κάποιο άμεσο μέλος της οικογένειάς του, ωστόσο ούτε κάτι τέτοιο είχε προγραμματιστεί…



Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το προεδρικό αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από την Μεγάλη Βρετανία με τις πολιτικές υπηρεσίες αεροπορίας να το καταγράφουν με… κατεύθυνση την Μέση Ανατολή!

BREAKING: Air Force One has been spotted over parts of Europe, despite President Trump not having any scheduled trips. — The Spectator Index (@spectatorindex) 26 Δεκεμβρίου 2018





Την ίδια ώρα, το Wikileaks στο Twitter, ανήρτησε μια φωτογραφία που δείχνει πως το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ βρίσκονταν με κατεύθυνση προς την Τουρκία!





The Boeing 747 usually used by Trump for Air Force One is currently moving towards Turkey. pic.twitter.com/TG5Ndzoyvn — WikiLeaks (@wikileaks) 26 Δεκεμβρίου 2018





Η φωτογραφία που… σήκωσε τις φήμες για το Air Force One



Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media, δείχνει το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στον ουρανό του Γιόρκσαϊρ, αφού πρώτα είχε φύγει από την βάση Andrews.



Δείτε την εικόνα





Air Force One spotted over England just a few hours ago under different callsign, left Andrews at midnight. pic.twitter.com/7kRin3NYmQ — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) 26 Δεκεμβρίου 2018



Αναλυτές αναφέρουν πως επειδή το προεδρικό αεροσκάφος δεν πετά με το “διακριτικό” του Air Force One, μπορεί να κατευθύνεται προς την Μέση Ανατολή ώστε να παραλάβει κάποιο από τα μέλη της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λευκός Οίκος δεν έχει πει… λέξη για το περιστατικό, ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει… σιγήσει στο (αγαπημένο του) Twitter εδώ και 19 ώρες.



newsit, breaking911