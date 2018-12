ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε πάνω σε σπίτια στη Νότια Ντακότα - Ένας νεκρός

Ένα αεροπλάνο συνετρίβη το απόγευμα (τοπική ώρα) των Χριστουγέννων, σε συνοικία της πόλης Sioux Falls, στις ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, από τύχη δεν υπήρξαν παραπάνω θύματα, καθώς τη στιγμή της πτώσης του μικρού αεροσκάφους, στις κατοικίες βρίσκονταν οι ένοικοί τους αλλά και καλεσμένοι τους λόγω της ημέρας.

Από την συντριβή προκλήθηκε φωτιά, ενώ τέσσερα σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και δόθηκε οδηγία για την εκκένωσή τους.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, το άτομο που έχασε τη ζωή του ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, ο πιλότος του αεροπλάνου, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για αγνοούμενους ή άλλα θύματα.

A mysterious object crashed in between two homes at the corner of 51st and Birchwood Ave. Police and Firefighters are working together to maintain the flames. pic.twitter.com/r8Zuodbv7i