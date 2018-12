Ιταλία: Η Αίτνα συνεχίζει να βρυχάται - Σε επιφυλακή οι αρχές μετά τον σεισμό,ζημιές και τραυματίες

Οι ιταλικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στην Κατάνια, στη Σικελία.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέες δονήσεις, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας.

Συνολικά, υπέστησαν ζημιές δεκαπέντε ιδιωτικές κατοικίες και τέσσερις εκκλησίες.

Δέκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από των πρώτων βοηθειών και άλλοι δεκαοκτώ μετέβησαν σε κέντρα παροχής ιατρικής φροντίδας με δικά τους μέσα. Κανένας από τους τραυματίες δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Λουίτζι Ντι Μάιο, πρόκειται να επισκεφθεί αύριο την ευρύτερη περιοχή της Κατάνης, ενώ ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι ευχαρίστησε, μέσω διαδικτύου, τους εκατό και πλέον πυροσβέστες που κινητοποιήθηκαν από την περασμένη νύχτα

Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, solo feriti lievi.

Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri! @emergenzavvf pic.twitter.com/vlBWxWrow7