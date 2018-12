Συρία: Όλα κρέμονται από μία κλωστή! Ο Ερντογάν ετοιμάζεται για εισβολή, ο Πούτιν θέλει τον Άσαντ

Άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου ο Τραμπ με την αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Συρία. Ο Ερντογάν μεταφέρει διαρκώ στρατεύματα εντός της Συρίας για να εισβάλει στο Μαμπιτς. Μήνυμα Πούτιν ότι οι περιοχές που ελέγχουν οι Αμερικανοί πρέπει να περάσουν στον Άσαντ.

Ο Τραμπ έβαλε ξανά φωτιά στη Συρία. Από τη μια ο Ερντογάν μεταφέρει συνεχώς στραταύματα εντός του συριακού εδάφους, ενώ από την άλλη ο Πούτιν στέλνει μήνυμα ότι οι περιοχές που είναι σήμερα υπό τον έλεγχο των Αμερικανών θα πρέπει να καταληφθούν από τις δυνάμεις του Άσαντ.

Troops, tanks, artillery and military vehicles were dispatched to #Syria border from multiple points across #Turkey, some already crossed into Syrian territory and on the move toward #Manbij, Turkish TV claims. pic.twitter.com/zjZAxhni93