Τρεις νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στο υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης

Τρία άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε πριν από λίγο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης στην Τρίπολη, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές ασφάλειας.



Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, βομβιστές αυτοκτονίας άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό του κτιρίου και στη συνέχεια ανατινάχτηκαν.





#Update: Initial reports of 2 gunman, one of whom blew himself up and another was shot dead by security forces. Multiple injuries reported. #Tripoli #Libya pic.twitter.com/ZAffuXxvJg