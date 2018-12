Ρεβεγιόν προκλήσεων ετοιμάζουν οι Τούρκοι στην κυπριακή ΑΟΖ

Με δύο NAVTEX η Τουρκία ανακοινώνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά παραμονή Χριστουγέννων, σε δύο περιοχές ανοιχτά της Κύπρου.

Στη μία περιοχή που δεσμεύει νότια της Κύπρου, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου θα κάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά, όπως και στη δεύτερη που βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, περίπου στην περιοχή που έχει στείλει το Barbaros και τα πολεμικά της πλοία.

Σε αυτή τη περιοχή θα κάνει ασκήσεις μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι NAVTEX και οι χάρτες:

ΝΑVTEX 1383/18

TURNHOS N/W : 1383/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, 24 DEC 18 FROM 0600Z TO 0800Z, 26 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z, 29 DEC 18 FROM 0600Z TO 0800Z, 31 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z AND 02 JAN 19 FROM 0600Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

34 08.10 N – 032 37.15 E

34 08.10 N – 033 15.00 E

33 31.40 N – 033 15.00 E

33 31.40 N – 032 37.15 E

CAUTION ADVISED.