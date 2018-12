Βίντεο σοκ από την Ινδονησία: Η στιγμή που το τσουνάμι χτυπά συναυλία

Τουλάχιστον 168 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και εικόνες Αποκάλυψης άφησε πίσω του το φονικό τσουνάμι που έπληξε τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα στην Ινδονησία το Σάββατο.



Τα ορμητικά κύματα από το τσουνάμι, που προκλήθηκε μετά την έκρηξη ηφαιστείου παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.



Το βίντεο που είδε το φως της σημοσιότητας από συναυλία του συγκροτήματος Seventeen, τη στιγμή που «χτυπά» το φονικό τσουνάμι, προκαλεί σοκ. Τα κύματα «καταπίνουν» ολόκληρη τη σκηνή, το συγκρότημα αλλά και το κοινό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.



Ο τραγουδιστής μάλιστα του συγκροτήματος Seventeen, που βρίσκονταν στη σκηνή, απηύθυνε έκκληση μέσω Ιnstagram ώστε να βρεθεί η σύζυγός του και δύο μέλη του συγκροτήματος που αγνοούνται.



Δείτε το βίντεο:

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8