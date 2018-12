Ο Τραμπ κλείνει το δημόσιο επειδή το κογκρέσο δεν χρηματοδοτεί το τείχος στα σύνορα με Μεξικό

Ξεκίνησε το λεγόμενο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο σημαίνει αναστολή της λειτουργίας ορισμένων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών, μετά την αποτυχία να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Κογκρέσο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019 και συνεπώς την χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης μετά τη λήξη της προθεσμίας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος σήμερα).



Οι επικεφαλής του Κογκρέσου και ο Λευκός Οίκος δεσμεύτηκαν χθες να συνεχίσουν τις συνομιλίες το Σαββατοκύριακο για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει την παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.



Το αδιέξοδο προέκυψε όταν ο Τραμπ απέρριψε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ένα νομοσχέδιο για την προσωρινή χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών έως τις 8 Φεβρουαρίου, στο οποίο είχαν καταλήξει οι Ρεπουμπλικάνοι με τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, επειδή αυτό δεν περιελάμβανε την χρηματοδότηση με 5 δισεκατομμύρια δολάρια της κατασκευής τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, για την οποία έχει δεσμευτεί ο Αμερικανός πρόεδρος προεκλογικά.



Η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία έως ότου αναλάβουν οι Δημοκρατικοί στις 3 Ιανουαρίου, πέρασε στη συνέχεια νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονταν τα 5 δισεκατομμύρια για την κατασκευή του τείχους, αλλά αυτό δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη στη Γερουσία με αποτέλεσμα να αρχίσει σήμερα η αναστολή της λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a